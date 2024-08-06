Имущественный вычет по заявлению и без 3-НДФЛ можно получить при покупке квартиры после 2020 года

Такой упрощенный порядок применяется к правоотношениям по вычетам, право на которые возникло с 01.01.2020.

При этом неважно, когда была оформлена ипотека на покупку жилья – до 01.01.2020 или позже.

Об этом сообщает Минфин в письме от 22.02.2024 № 03-04-05/15598.

Получить вычет в упрощенном порядке можно, если у ФНС есть сведения для этого. Эти сведения передают банки.

Перечень банков, которые такую информацию передают – тут.

На сегодняшний день только 3 банка – ВТБ, Сбер и Центр-инвест – передают данные для имущественного вычета.

Как оформляют упрощенный вычет, мы рассказывали здесь.

Кстати, скоро утвердят новые бланки для упрощенных вычетов по НДФЛ.