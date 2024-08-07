Сотрудник, который устроился на работу после 15 числа, не получит аванс

Расчет идет из фактических начислений пропорционально отработанному времени.

Зарплату за первую половину месяца в общем случае начисляют за период с 1 по 15 число.

Поэтому если сотрудник принят 16 числа, то аванса у него не будет. Такое разъяснение дает Роструд, отвечая на вопрос работника, обделенного авансом, на который он рассчитывал.

Пример В компании сроки выплаты зарплаты – 10 и 25 числа. Сотрудник принят на работу 16 июля. 25 июля аванс он не получит. Его первая зарплата будет 10 августа.

Ранее мы писали, что новички возмущаются, что им приходится долго ждать первую зарплату.

Роструд ранее разъяснял, что в ТК нет нормы об учащенной выплате зарплаты новым сотрудникам. Первую получку придется подождать.