Соискатель не обязан сообщать работодателю, что воспитывает ребенка с инвалидностью

Сотрудники, которые воспитывают ребенка с инвалидностью имеют ряд гарантий, предусмотренных ТК. Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий работы. Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

Сотрудник имеет право отказаться от:

командировок;

сверхурочной работы;

работы в ночное время;

выполнения задач в выходные и праздничные дни.

Также родителям детей с инвалидностью следует выделять четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Эти дни можно накопить и в течение года однократно использовать до 24 дополнительных дней отдыха подряд. График должен быть согласован с руководителем.

Один из родителей имеет право получить ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное время.

Если ребенку установили инвалидность на определенный срок, то все гарантии и льготы родители будут получать до истечения этого периода.

При устройстве на работу кандидат не обязан сообщать о том, что он воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Работодатели не имеют права требовать предоставить эту информацию при приеме, а также отказывать соискателю в трудоустройстве на этом основании.