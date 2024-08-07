📃 Бухгалтеры обсуждают, как лучше хранить платежки. Опрос

Этот вопрос стал предметом обсуждения в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Бухгалтеры загружают банковские выписки в 1С в электронном виде из интернет-банка.
А вот платежки и выписки в читабельном варианте (электронном или бумажном) хранят не все.
Многие коллеги скачивают платежки с выписками в пдф-формате и хранят на своем компьютере. Кто-то подгружает этот файл в 1С.
А кто-то рассуждает так:
– Нет. Только то, что в 1С и в онлайн-банке. Всякого мусора и так достаточно.
Некоторые участники обсуждения отметили, что эти документы можно запросить у банка, даже если счет там будет закрыт.
Но коллеги предупреждают – в большинстве банков эта услуга платная. За каждую выписку банк просит по 450 руб., и в итоге получится круглая сумма. Так что лучше самому своевременно сохранить выписки и платежки.
Из практики бухгалтеров: платежки могут понадобиться, например, для суда.
Пишут и о таких курьезных случаях:
«Банк по 115-ФЗ запросил платежки. И наши возражения о том, что счет-то у них, не прошли».
А как вы решаете вопрос хранения платежек? Приглашаем принять участие в опросе.
Как вы храните платежные поручения и банковские выписки?
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Комментарии1
В общем случае, выписки в пдф не скачиваю и не распечатываю. Но в прошлом году мы закрывали счет в Сбере (а это в предыдущие годы был основной счет), и перед закрытием я сохранила выписки с приложениями за предыдущие три года в отдельную папку. А в этом году прилетела встречка, и нужны были платежки по этому контрагенту, так что архив пригодился. Хотя, думаю, если бы его не было, я просто отправила бы реестр платежек из 1с - мне вообще кажется, что содержание файлов, приложенных к ответу на требование, проверяющих интересует крайне редко))