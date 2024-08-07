📃 Бухгалтеры обсуждают, как лучше хранить платежки. Опрос

Этот вопрос стал предметом обсуждения в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтеры загружают банковские выписки в 1С в электронном виде из интернет-банка.

А вот платежки и выписки в читабельном варианте (электронном или бумажном) хранят не все.

Многие коллеги скачивают платежки с выписками в пдф-формате и хранят на своем компьютере. Кто-то подгружает этот файл в 1С.

А кто-то рассуждает так:

– Нет. Только то, что в 1С и в онлайн-банке. Всякого мусора и так достаточно.

Некоторые участники обсуждения отметили, что эти документы можно запросить у банка, даже если счет там будет закрыт.

Но коллеги предупреждают – в большинстве банков эта услуга платная. За каждую выписку банк просит по 450 руб., и в итоге получится круглая сумма. Так что лучше самому своевременно сохранить выписки и платежки.

Из практики бухгалтеров: платежки могут понадобиться, например, для суда.

Пишут и о таких курьезных случаях:

«Банк по 115-ФЗ запросил платежки. И наши возражения о том, что счет-то у них, не прошли».

А как вы решаете вопрос хранения платежек? Приглашаем принять участие в опросе.