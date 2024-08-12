Мошенники требуют подписывать доверенность на распоряжение всеми счетами

Новая схема обмана: злоумышленники с использованием портала Госуслуги и сервиса Госключ просят пользователей подписать поддельную доверенность, а после сообщают, что нужно перевести средства на «безопасный счет».

Мошенники придумали новую схему с использованием Госуслуг и приложения для электронной подписи Госключ.

Получив доступ к личному кабинету на портале Госуслуги, злоумышленники загружают в специальный раздел доверенность на распоряжение всеми счетами пользователя и просят ее подписать. Документ ненастоящий, но на его основании выстраивается дальнейший шантаж.

Жертве сообщают, что ее сбережения в опасности и деньги нужно отправить на «безопасный счет». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на координатора платформы «Мошеловка» Евгению Лазареву.

Если у пользователя нет приложения Госключ, мошенники присылают инструкцию по установке и дополнительные рекомендации.

«Манипуляция тем, что доверенность подписана официальным электронным инструментом и теперь даст возможность ее обладателям жертву ограбить, звучит очень убедительно и устрашающе. К сожалению, граждане в массе плохо знакомы с правилами оформления доверенностей, и это повышает риск того, что мошенники добьются своей цели», — сказала Лазарева.

В Минцифры напомнили, что сотрудники портала Госуслуги не звонят пользователям, а в Федеральной нотариальной палате заявили, что нотариальную доверенность невозможно оформить без личного присутствия человека. Даже если документ подписан электронной подписью.