Российские товары получили приоритет на закупках: закон подписан

Владимир Путин подписал федеральный закон, оптимизирующий правила предоставления преимуществ российским товарам, работам и услугам при проведении закупок.

Закон от 08.08.2024 № 318-ФЗ унифицировал правовое регулирование применения национального режима при закупках в соответствии с 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отельными видами юридических лиц» и 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Введено общее правило, по которому при закупке товара иностранного государства, работы (услуги), выполняемой (оказываемой) иностранным лицом, предоставлены равные условия с товаром российского происхождения, работой (услугой), выполняемой (оказываемой) российским лицом.

При этом Правительство вправе устанавливать:

запрет или ограничение закупок иностранных товаров, работ, услуг;

преимущество в отношении товара российского происхождения, работы, услуги.

В частности, при ограничении закупок иностранного товара, должны быть отклонены заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке этого товара, если подана заявка, признанная соответствующей документации о закупке и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения.

Преимущество в отношении российского товара выражается в снижении на 15% цены предложения участника закупки, предлагающего такой товар к поставке.

В этом случае контракт заключают по цене, предложенной участником закупки.

Новые правила вступят в силу с 1 октября 2024 года, за исключением отдельных положений.

Ранее мы писали, что отечественные производители получили приоритет в госзакупках.