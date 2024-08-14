Число вакансий для подработки увеличилось на 45%

В июле 2024 года работодатели стали активно искать специалистов на подработку. Количество таких вакансий выросло на 45% год к году.

Чаще всего на подработку приглашают рабочих, сортировщиков, штукатуров и кладовщиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Авито работа».

«Первое место в рейтинге востребованных рабочих специалистов на подработку заняла профессия сортировщика. Спрос на них вырос почти в три раза (плюс 197%)», — говорится в исследовании.

Сортировщикам предлагают зарплату в диапазоне 60-100 тыс. рублей в месяц за полный рабочий день. При этом фактический заработок в формате подработки зависит от объема работы и количества отработанных часов.

Штукатурам на полной занятости обещают платить 70-130 тыс. рублей, а сотрудникам склада — 60-100 тыс. рублей.

Также работодатели опубликовали на 92% больше вакансий для администраторов с зарплатой 50-100 тыс. рублей.

Число вакансий для бухгалтеров увеличилось на 80%, специалистам предлагают вознаграждение в размере 50-120 тыс. рублей.

Погрузитесь в HR-повестку вместе с телеграм-каналом от «Клерка» HR Ди. Там специалисты по кадрам могут отдохнуть, пообщаться, обсудить профессиональные шутки и мемы, найти ответы на свои рабочие вопросы.