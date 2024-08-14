Банки резко снижают ставки по кредитным картам

После отмены моратория по учет полной стоимости кредита, банки снизили ставки по кредитным картам до 28,6% годовых.

С июля 2024 года банки начали снижать ставки по кредитным картам после отмены моратория по учету полной стоимости кредита (ПСК).

В начале июля средневзвешенная ставка по кредитным картам составляла 31,1% годовых, тогда как в первой декаде августа — 28,6%. ПСК снизилась до 23,1% годовых. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Выгодные условия привели к увеличению объема выдачи кредитных карт. В июле он составил 314,5 млрд рублей, а в августе — 322,6 млрд.

С 1 июля 2024 года Центробанк отменил мораторий на учет предельной ПСК. Этот период банки использовали, чтобы поднять среднерыночные значения ставок в области кредитования физлиц. За год значения выросли на 10-15 процентных пункта.