Минтруд: совместители могут работать по гибкому графику

Работодатель вправе установить гибкий график работы по соглашению сторон трудового договора, даже если он не закреплен в правилах внутреннего распорядка организации.

Минтруд сообщил, что у работодателей есть право установить гибкий график работы для совместителей.

Если гибкий график не закреплен в правилах внутреннего распорядка, его можно ввести по соглашению сторон трудового договора. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Минтруда.

При гибком графике работы продолжительность рабочего дня не фиксирована, однако она не может быть меньше четырех часов в день.

Недавно мы писали, что работодателей обяжут ограничить время ненормированной занятости до 120 часов в год.