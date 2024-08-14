Росфинмониторинг: филиалы иностранных банков полностью включены в национальную антиотмывочную систему

В российское законодательство внесены комплексные изменения, разрешающие вести деятельность на территории РФ иностранным банкам через свои филиалы.

Это закрепил федеральный закон от 08.08.2024 № 275-ФЗ с изменениями в ФЗ «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты. Он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Контроль и надзор за выполнением филиалами иностранных банков законодательства РФ будет вести Центробанк.

Росфинмониторинг отмечает, что филиалы иностранных банков становятся полноценными субъектами национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Объем прав и обязанностей филиалов иностранных банков в качестве участников антиотмывочной системы аналогичен правам и обязанностям, которые сейчас есть у кредитных организаций. С учетом ограничений на проведение филиалами инобанков банковских операций и других сделок.

Филиалы иностранных банков пока не смогут воспользоваться институтом делегированной идентификации и удаленной идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системы.

До приведения законодательства РФ в соответствие с принятым законом 275-ФЗ филиалы иностранных банков будут руководствоваться нормативными актами Банка России, изданными на основании антиотмывочного 115-ФЗ и регулирующими деятельность кредитных организаций.

Ранее мы сообщали, что иностранным банкам дали право работать в России через филиалы: условия и запреты.