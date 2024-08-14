Ужесточили требования к кредитным кооперативам: разъяснения финразведки

Росфинмониторинг разъяснил последние изменения в законодательство о кредитной кооперации и антиотмывочное законодательство.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 254-ФЗ направлен на совершенствование регулирования деятельности кредитных потребительских кооперативов (КПК), в том числе процедуры их создания и ликвидации.

Он изменил подходы к их созданию и приобретению ими прав на ведение деятельности.

Теперь определены основания прекращения права на ведение деятельности КПК. К ним отнесено в том числе неоднократное в течение года нарушение требований антиотмывочного закона 115-ФЗ или принятых на его основе нормативных актов Банка России.

Установлены квалификационные требования и требования к деловой репутации органов управления КПК и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля для противодействия отмыванию.

Теперь занять указанную должность не смогут привлекавшиеся к любой административной ответственности за нарушение противолегализационного законодательства. В том числе не предусматривающей дисквалификацию таких лиц, пояснила финразведка.

Новые правила вступят в силу с 5 февраля 2025 года, за исключением отдельных положений.

Ранее мы писали, что введено множество новых правил для кредитных потребительских кооперативов.