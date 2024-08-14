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Путин призвал переходить на новые технологии, чтобы избавиться от кадрового голода

Президент рекомендует региональным властям использовать средства автоматизации в условиях дефицита кадров.

Применение новых технологий и средств автоматизации может стать одним из способов решения проблемы дефицита кадров. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

«Один из способов решения проблемы — переходить на новые технологии», — сказал президент.

Беспрозванных доложил, что предприятия области уже нанимают на работу специалистов из других регионов, создают для них жилую и социальную инфраструктуру.

Комментарии

3
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Президент рекомендует региональным властям использовать средства автоматизации в условиях дефицита кадров.

    в областные администрации будет набрано ещё больше специалистов?

  • Astrasol

    а у кого закупать будем новые, прогрессивные технологии, которые заменят человека, да так, чтобы через месяц все не накрылось медным тазом?

    похоже, круг замкнулся🤣

  • 1337452@

    были новые технологии, и средства автоматизации. никому они были не нужны, тк приехавшие люди умели делать все быстрее. но приехавшие люди превратились в уехавших. и, наконец. вспомнили про это