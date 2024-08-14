Путин призвал переходить на новые технологии, чтобы избавиться от кадрового голода

Применение новых технологий и средств автоматизации может стать одним из способов решения проблемы дефицита кадров. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

«Один из способов решения проблемы — переходить на новые технологии», — сказал президент.

Беспрозванных доложил, что предприятия области уже нанимают на работу специалистов из других регионов, создают для них жилую и социальную инфраструктуру.