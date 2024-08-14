Кредитные организации и МФО обяжут сдавать отчет в ФССП

Минюст разработал законопроект, устанавливающий обязанность представлять отчетность в ФССП для кредитных и микрофинансовых организаций (МФО).

Это проект федерального закон с изменениями в ФЗ «О защите прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В настоящее время ФССП контролирует профессиональные коллекторские, микрофинансовые и кредитные (банковские) организации при взыскании ими просроченной задолженности физических лиц. При этом по закону обязаны направлять отчет о своей деятельности только профессиональные коллекторские фирмы.

Поэтому Минюст предложил также установить обязанность представлять в ФССП отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности для кредитных организаций и МФО.

Порядок, форму, сроки и периодичность направления отчета определит Минюстом по согласованию с Банком России.

Считается, что это будет способствовать повышению эффективности госконтроля за деятельностью таких организаций, а также позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности.