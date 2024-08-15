🎨 Законодательства, защищающего интересы самозанятых среди ремесленников и мастеров, пока нет. Мнение эксперта

В России довольно много самозанятых среди ремесленников и мастеров, которые предлагают свои товары или услуги как самостоятельно, так и через различные платформы.

Но законодательства, которое защищало бы интересы данных лиц, нет. При этом самозанятые должны быть защищены от произвола заказчиков или платформ.

По данным Минэкономразвития, малый и средний бизнес в сфере народных художественных промыслов (НХП) и ремесленничества в 2023 году заработал более 24 млрд рублей.

За последние годы увеличились поток внутреннего туризма, интерес к регионам, национальным культурам. Мастера могут регистрироваться в качестве самозанятых, получая соответствующие преференции.

Ремесленники владеют определенным ремеслом и производят на продажу изделия ручной работы. Это, например, швеи, столяры, ювелиры, кузнецы и другие.

Свой комментарий «Клерку» дал Анатолий Баранов – член центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд»:

«Безусловно, необходимо законодательно регулировать отношения самозанятых. Даже самый плохой закон лучше, чем его полное отсутствие, то есть произвол.

Почему в законодательном обеспечении трудовых прав до ремесленников и мастеров очередь доходит в последнюю очередь? Да потому, что кустарь-одиночка всегда защищен хуже, чем член коллектива.

Зачастую мы говорим о самозанятых и платформеннозанятых, объединяя их в одно целое, но это не совсем верно. Общее у них — способ оплаты труда и налоговая отчетность, налог на профессиональный доход. А способ труда — совершенно разный.

Платформеннозанятые работают в коллективе, часто — в очень большом. И в случае возникновения конфликта они могут коллективно защищать свои интересы, вплоть до забастовки. Конфликтов никто не хочет, в силу чего и “сверху”, и “снизу” идет запрос на законодательное регулирование отношений в этом секторе экономики.

А “чистые” самозанятые, кустари-одиночки, даже друг другу порой не слышны. Собственно, для этого и нужен профсоюз для самозанятых. Чтобы собрать все эти разрозненные голоса и помочь отстоять свои права».

Кстати, с 1 сентября мастера смогут получить статус художника-ювелира.