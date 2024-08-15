🎨 Законодательства, защищающего интересы самозанятых среди ремесленников и мастеров, пока нет. Мнение эксперта

Но законодательства, которое защищало бы интересы данных лиц, нет. При этом самозанятые должны быть защищены от произвола заказчиков или платформ.
По данным Минэкономразвития, малый и средний бизнес в сфере народных художественных промыслов (НХП) и ремесленничества в 2023 году заработал более 24 млрд рублей.
За последние годы увеличились поток внутреннего туризма, интерес к регионам, национальным культурам. Мастера могут регистрироваться в качестве самозанятых, получая соответствующие преференции.
Ремесленники владеют определенным ремеслом и производят на продажу изделия ручной работы. Это, например, швеи, столяры, ювелиры, кузнецы и другие.
Свой комментарий «Клерку» дал Анатолий Баранов – член центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд»:
«Безусловно, необходимо законодательно регулировать отношения самозанятых. Даже самый плохой закон лучше, чем его полное отсутствие, то есть произвол.
Почему в законодательном обеспечении трудовых прав до ремесленников и мастеров очередь доходит в последнюю очередь? Да потому, что кустарь-одиночка всегда защищен хуже, чем член коллектива.
Зачастую мы говорим о самозанятых и платформеннозанятых, объединяя их в одно целое, но это не совсем верно. Общее у них — способ оплаты труда и налоговая отчетность, налог на профессиональный доход. А способ труда — совершенно разный.
Платформеннозанятые работают в коллективе, часто — в очень большом. И в случае возникновения конфликта они могут коллективно защищать свои интересы, вплоть до забастовки. Конфликтов никто не хочет, в силу чего и “сверху”, и “снизу” идет запрос на законодательное регулирование отношений в этом секторе экономики.
А “чистые” самозанятые, кустари-одиночки, даже друг другу порой не слышны. Собственно, для этого и нужен профсоюз для самозанятых. Чтобы собрать все эти разрозненные голоса и помочь отстоять свои права».
Кстати, с 1 сентября мастера смогут получить статус художника-ювелира.
Комментарии1
Зачем?! В чем должно заключаться регулирование?
Очень спорное утверждение. ИМХО. И я вообще не поняла, о каком произволе идет речь...
О каких трудовых правах самозанятых он печется? Самозанятый сам определяет, сколько труда и времени он готов потратить на результат своей деятельности.
Какой профсоюз? Самозанятость - это не профессия, чтобы объединяться по профессиональному признаку. Чего хочет этот господин-товарищ-барин - чтобы самозанятые ему платили профсоюзные взносы?