Суды привлекли к субсидиарной ответственности экс-руководителей банков на 463 млрд рублей

По требованию Агентства по страхованию вкладов возбудили 38 уголовных дел в отношении бывших бенефициаров и руководителей ликвидируемых банков.

В первой половине 2024 года суды удовлетворили требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении бывших руководителей банков к субсидиарной ответственности на 234 млрд рублей. Это в шесть раз больше, чем за первое полугодие 2023 года.

АСВ направило в правоохранительные органы 60 заявлений о преступлениях в ликвидируемых кредитных организациях (ЛКО): по ним возбудили 38 уголовных дел.

В отношении экс-руководителей, сотрудников и соучастников вынесли 23 обвинительных приговора.

В рамках уголовных дел суды удовлетворили гражданские иски на сумму 152 млрд рублей.

«За январь-июнь 2024 года по заявлениям АСВ взысканы убытки с экс-руководителей ликвидируемых банков в размере 77 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем за первое полугодие 2023 года», — сказано в телеграм-канале АСВ.

Суды признали сделки ЛКО недействительными и удовлетворили требования Агентства на сумму 16 млрд рублей. По результатам работы в конкурсную массу поступило больше 2 млрд рублей.