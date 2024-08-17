Минцифры: мошеннические схемы с использованием «Госключа» исключены

Воспользоваться приложением «Госключ» и подписать в нем важные документы — договоры, заявления — может только владелец подписи.

Минцифры заверило, что приложение «Госключ» надежно защищено. Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего «Госключа», — это обман.

Подделать электронную подпись и воспользоваться чужой в «Госключе» невозможно:

Воспользоваться приложением «Госключ» может только владелец сертификата электронной подписи и только на одном устройстве.

Для создания квалифицированной электронной подписи используется многоуровневая защита: вход с учетной записью Госуслуг, смс-подтверждение и подтверждение личности по загранпаспорту, биометрии или очно.

При каждом входе в приложение нужно ввести восьмизначный пароль, который знает только владелец сертификата подписи.

Нотариальную доверенность нельзя подписать «Госключом». Это можно сделать только при личном визите к нотариусу.

Портал Госуслуг тоже надежно защищен, взломать их невозможно. Получить доступ к аккаунту злоумышленник может, только если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию.

Минцифры также напомнило, что сотрудники Госуслуг никогда не звонят.