Если сотрудник заболел в отпуске с последующим увольнением, пересчитывать отпускные не надо

Ситуация: сотрудник взял отпуск с последующим увольнением и в предпоследний день этого отпуска ушел на больничный.

В этом случае больничный ему должен быть оплачен как работающему. Ограничение в 60% не применяется.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Продлевать отпуск на число дней болезни работника не нужно. Об этом, в частности, говорится в письме Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1.

То есть в описанной ситуации надо оплачивать больничный в общем порядке. И никаких кадровых изменений никуда вносить не нужно.

Пересчитывать компенсацию за отпуск тоже не нужно. День ухода в отпуск с последующим увольнением является моментом окончательного прекращения работы. Такой вывод сделал Конституционный Суд в определении от 25.01.2007 № 131-О-О.

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