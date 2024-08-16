Правительственный ресурс привел список уважительных причин прогула

В Трудовом кодексе нет списка уважительных причин при прогуле работы.

Но ими, например, признают:

временную нетрудоспособность (причем оформление больничного не в первый день болезни — не повод для увольнения за прогул);

исполнение общественных или государственных обязанностей (например, участие в суде в роли присяжного или работа добровольным пожарным);

сдачу крови и ее компонентов;

чрезвычайную ситуацию;

транспортные проблемы, решение которых не зависит от работника — перекрытие дороги, задержка рейса и т. п.;

приостановка работы, если более 15 дней задерживают зарплату (но нужно письменно или через электронный документооборот уведомить начальство);

нарушение работодателем условий труда — например, если сотруднику не выдали положенные средства индивидуальной защиты.

Этот перечень приводит телеграм-канал кабмина Объясняем.рф.

Если человек не может доказать, что выйти на работу помешали серьезные обстоятельства, ему ставят прогул. После этого работодатель принимает решение, увольнять сотрудника или ограничиться другими мерами.

Ранее мы приводили разъяснения Роструда, когда работодатель может уволить за прогул.