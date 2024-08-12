Роструд: когда работодатель может уволить за прогул

Если сотрудник в течение всего рабочего дня не появлялся на рабочем месте и у него нет уважительных причин, работодатель может его уволить за прогул. Для этого нужно вести табель учета рабочего времени.

Прогул — это грубое нарушение трудовых обязанностей. Если сотрудник неоднократно прогуливает работу, это может стать основанием для расторжения трудового договора.

Прогулом признают:

отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего для или смены;

невыход на работу без уважительных причин больше четырех часов подряд в течение рабочего дня.

Также прогулом могут считать оставление рабочего места на неопределенный срок без уважительной причины и без предупреждения работодателя о расторжении договора за две недели.

«Увольнение за прогул — мера дисциплинарного взыскания, поэтому работодатель обязан соблюсти установленные законодательством срок и порядок привлечения к ней», — сказано в телеграм-канале Роструда.

Отсутствие сотрудника должно быть зафиксировано письменно. Нужно внести сведения в табель учета рабочего времени. До момента выяснения причин в документе ставится неявка по невыясненным причинам, а сам прогул будет отмечен, когда работодатель установит, что уважительных причин у сотрудника не было.

До применения дисциплинарного взыскания у работника нужно запросить письменное объяснение о причинах отсутствия на работе. На подготовку такого документа дается два дня.

С учетом всех обстоятельств работодатель имеет право принять решение о сохранении трудовых отношений с работником.