Роструд: когда работодатель может уволить за прогул

Прогул — это грубое нарушение трудовых обязанностей. Если сотрудник неоднократно прогуливает работу, это может стать основанием для расторжения трудового договора.
Прогулом признают:
отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего для или смены;
невыход на работу без уважительных причин больше четырех часов подряд в течение рабочего дня.
Также прогулом могут считать оставление рабочего места на неопределенный срок без уважительной причины и без предупреждения работодателя о расторжении договора за две недели.
«Увольнение за прогул — мера дисциплинарного взыскания, поэтому работодатель обязан соблюсти установленные законодательством срок и порядок привлечения к ней», — сказано в телеграм-канале Роструда.
Отсутствие сотрудника должно быть зафиксировано письменно. Нужно внести сведения в табель учета рабочего времени. До момента выяснения причин в документе ставится неявка по невыясненным причинам, а сам прогул будет отмечен, когда работодатель установит, что уважительных причин у сотрудника не было.
До применения дисциплинарного взыскания у работника нужно запросить письменное объяснение о причинах отсутствия на работе. На подготовку такого документа дается два дня.
С учетом всех обстоятельств работодатель имеет право принять решение о сохранении трудовых отношений с работником.
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