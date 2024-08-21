Работодатель не может «править» даты отдыха в заявлениях на отпуск

Роструд рассмотрел ситуацию, когда директор в исправляет даты в заявлении на отпуск на неудобные работнику.

Реальная ситуация: работник пишет заявление на отпуск с 19 августа по 13 сентября 2024 года (26 дней). Директор сначала подписывает заявление на указанные даты. Но через пару часов перечеркивает заявление и пишет своей рукой другие даты, неудобные работнику — с 26 августа по 13 сентября.

Директор поступает неправомерно, поскольку разделение ежегодного оплачиваемого отпуска возможно только по взаимному согласию работника и работодателя, а не по указанию какой-либо из сторон трудового договора. В данном случае — работодателя.

Если стороны не могут прийти к соглашению о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, его должны предоставить целиком (неделимой частью).

Такие разъяснения дала Онлайнинспекция.рф при Роструде.