Работодатель не может «править» даты отдыха в заявлениях на отпуск

Реальная ситуация: работник пишет заявление на отпуск с 19 августа по 13 сентября 2024 года (26 дней). Директор сначала подписывает заявление на указанные даты. Но через пару часов перечеркивает заявление и пишет своей рукой другие даты, неудобные работнику — с 26 августа по 13 сентября.
Директор поступает неправомерно, поскольку разделение ежегодного оплачиваемого отпуска возможно только по взаимному согласию работника и работодателя, а не по указанию какой-либо из сторон трудового договора. В данном случае — работодателя.
Если стороны не могут прийти к соглашению о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, его должны предоставить целиком (неделимой частью).
Такие разъяснения дала Онлайнинспекция.рф при Роструде.
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