Роструд дал разъяснения про надбавку бухгалтеру за выполнение особо важной работы

Каким категориям работников можно установить надбавку за выполнение особо важной работы (например, инженеру или бухгалтеру, либо только рабочим специальностям) и на какой срок.

По мнению Онлайнинспекции.рф при Роструде, надбавку за выполнение особо важной работы можно установить любым работникам. А значит, и бухгалтеру.

Причем эту надбавку может устанавливать на любой срок.