Роструд дал разъяснения про надбавку бухгалтеру за выполнение особо важной работы

По мнению Онлайнинспекции.рф при Роструде, надбавку за выполнение особо важной работы можно установить любым работникам. А значит, и бухгалтеру.
Причем эту надбавку может устанавливать на любой срок.
Правильно рассчитывать надбавки и премии с учетом налоговой реформы-2025 научим на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате. Купите курс со скидкой 81% за 3 690 рублей вместо
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Комментарии2
А надбавки, наверняка, получают!
всегда интересно читать)) "такие" вопросы