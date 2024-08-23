Зарплата

Роструд дал разъяснения про надбавку бухгалтеру за выполнение особо важной работы

Каким категориям работников можно установить надбавку за выполнение особо важной работы (например, инженеру или бухгалтеру, либо только рабочим специальностям) и на какой срок.

По мнению Онлайнинспекции.рф при Роструде, надбавку за выполнение особо важной работы можно установить любым работникам. А значит, и бухгалтеру.

Причем эту надбавку может устанавливать на любой срок.

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