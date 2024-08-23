Уволенным предпенсионерам будут платить пособие по безработице до выхода на страховую пенсию

Россияне предпенсионного возраста смогут получать пособие по безработице до нового трудоустройства или до момента получения страховой пенсии.

В Госдуму внесли законопроект, по которому уволенные сотрудники предпенсионного возраста смогут получать пособие по безработице до момента нового трудоустройства или до возникновения права на получение страховой пенсии.

«Сегодня люди предпенсионного возраста входят в число наиболее социально уязвимой категории граждан. Случись что, предпенсионеров сокращают в самую первую очередь или урезают зарплату. И новую работу не найти. А им даже идти жаловаться некуда, потому что работодатели всегда найдут "веское" объяснение, почему им не подошел работник предпенсионного возраста», — сказал депутат Сергей Миронов.

С увеличением пенсионного возраста число безработных предпенсионеров выросло до 17,5% от общего числа незанятых россиян. 23,6% работодателей отказываются принимать на работу таких кандидатов, поскольку считают, что у них недостаточно профессиональных навыков.