Уволенным предпенсионерам будут платить пособие по безработице до выхода на страховую пенсию

В Госдуму внесли законопроект, по которому уволенные сотрудники предпенсионного возраста смогут получать пособие по безработице до момента нового трудоустройства или до возникновения права на получение страховой пенсии.
«Сегодня люди предпенсионного возраста входят в число наиболее социально уязвимой категории граждан. Случись что, предпенсионеров сокращают в самую первую очередь или урезают зарплату. И новую работу не найти. А им даже идти жаловаться некуда, потому что работодатели всегда найдут "веское" объяснение, почему им не подошел работник предпенсионного возраста», — сказал депутат Сергей Миронов.
С увеличением пенсионного возраста число безработных предпенсионеров выросло до 17,5% от общего числа незанятых россиян. 23,6% работодателей отказываются принимать на работу таких кандидатов, поскольку считают, что у них недостаточно профессиональных навыков.
Комментарии4
А максимально до пенсии, во сколько нужно уволиться, что бы платили пособие по безработице до пенсии?
Накладно будет ...не примут.
этот чел уже зарекомендовал себя со всех сторон... вообще не повод его цитировать, даже если он обещает доллар по 60 копеек. ну или по 1000 рублей.
там другая есть тётенька. с фамилией... матом в общем....
Она всё время заявляет, что ей это не выгодно! Поэтому она специально устанавливает курс, даже выше раза в 2-3 относительно даже фактической покупательной способности!