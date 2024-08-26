Продолжительность рабочего дня выросла до рекордных 38 часов

Сотрудники из сферы транспортировки и хранения работают в среднем по 39 часов 18 минут в неделю.

В 2023 году средняя продолжительность рабочего дня достигла максимума за 11 лет. Жители страны тратили на работу 38 часов 12 минут в неделю.

Каждый день на работу уходит 7 часов 38 минут. В первом квартале 2024 года россияне трудились в среднем по 38 часов 28 минут в неделю. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Самой трудозатратной стала работа в сфере транспортировки и хранения, где люди трудятся по 39 часов 18 минут в неделю. У продавцов, механиков и работников обрабатывающих производств уходит на работу по 39 часов 6 минут в неделю.

Вместе с продолжительностью рабочего дня растут и доходы россиян. Во втором квартале 2024 года в среднем на душу населения пришлось 58 191 рублей. Это на 16,8% больше, чем за тот же период 2023 года. Реальные располагаемые доходы увеличились на 9,6%.

Погрузитесь в HR-повестку вместе с телеграм-каналом от «Клерка» HR Ди. Там специалисты по кадрам могут отдохнуть, пообщаться, обсудить профессиональные шутки и мемы, найти ответы на свои рабочие вопросы.