Как не попасть в реестр недобросовестных работодателей

Проверьте, есть ли в вашем бизнесе признаки теневой занятости.

С 1 января 2025 года Роструд начнет вести реестр недобросовестных работодателей для борьбы с теневой занятостью. Список будет общедоступным, а значит сотрудники могут проверить компанию перед устройством на работу. В условиях кадрового дефицита плохая репутация работодателя может еще сильнее затруднить поиск сотрудников.

Кроме того, за работу без трудового договора компании грозит штраф до 100 тыс. рублей, за заплату в конверте или ниже МРОТ — до 50 тыс. рублей. При повторных нарушениях руководителя могут дисквалифицировать на срок до 1-3 лет. Об этом сказано в ст. 5.27 КоАП.

Чтобы не попасть в реестр Роструда, работодателям нужно проверить:

Договоры с самозанятыми и подрядчиками на ГПХ. В документах не должно быть признаков трудовых отношений.

самозанятых, которым платите больше 20 тыс. рублей в месяц. Нужно уточнить число заказчиков и какой процент от общего дохода приходится на выплаты со стороны компании.

размер заработных плат. Сотрудники, которые выполнили норму рабочего времени не могут получать меньше МРОТ. В 2024 году это 19 242 рублей;

точки, где установлена контрольно-кассовая техника. Сотрудники, которые занимаются продажами и бьют чеки, должны работать по трудовому договору.

Как будут работать комиссии по выявлению теневой занятости расскажет эксперт Елена Пономарева на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Самое яркое бухгалтерское событие осени состоится 12 сентября в Москве на «Красном Октябре». Вас ждут горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

Те, кто сейчас приобретет билеты на офлайн-участие, дополнительно к другим бонусам получат запись конференции, презентации и материалы от спикеров.