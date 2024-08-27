Законопроекты

Депутаты предлагают с 2025 года установить МРОТ в 30 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда может вырасти на 56% уже с 1 января 2025 года.

В Госдуму внесут законопроект, который с 1 января 2025 года увеличит минимальный размер оплаты труда до 30 тыс. рублей.

Депутаты фракции ЛДПР предлагают увеличить МРОТ на 56% или на 10 758 рублей. Об этом пишет RG.RU.

«Низкий уровень МРОТ приводит к необоснованной дифференциации доходов населения, снижению совокупного спроса, не стимулирует работодателей внедрять новые технологии, применять рациональные и справедливые системы оплаты труда, повышать производительность труда, тормозит рост ВВП страны», — сказано в пояснительной записке.

С 1 января 2024 года МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. Сейчас зарплату ниже этого уровня получают как минимум 5 млн россиян.

Комментарии

7
  • Антон

    А установят - 21 343.

  • Ирина

    Это предложение они выдвигали в августе 2022 года и в мае 2024.

    • Ирина

      И ещё не раз услышим

      • Ирина

        Какие настойчивые и стабильные - каждый раз одна и та же сумма.

        • Ирина

          Так в итоге через энное кол-во лет до этой суммы дорастет и галочка в их копилочку