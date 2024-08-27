Депутаты предлагают с 2025 года установить МРОТ в 30 тысяч рублей

В Госдуму внесут законопроект, который с 1 января 2025 года увеличит минимальный размер оплаты труда до 30 тыс. рублей.
Депутаты фракции ЛДПР предлагают увеличить МРОТ на 56% или на 10 758 рублей. Об этом пишет RG.RU.
«Низкий уровень МРОТ приводит к необоснованной дифференциации доходов населения, снижению совокупного спроса, не стимулирует работодателей внедрять новые технологии, применять рациональные и справедливые системы оплаты труда, повышать производительность труда, тормозит рост ВВП страны», — сказано в пояснительной записке.
С 1 января 2024 года МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. Сейчас зарплату ниже этого уровня получают как минимум 5 млн россиян.
Комментарии7
А установят - 21 343.
как-то так)))
Это предложение они выдвигали в августе 2022 года и в мае 2024.
И ещё не раз услышим
Какие настойчивые и стабильные - каждый раз одна и та же сумма.
Так в итоге через энное кол-во лет до этой суммы дорастет и галочка в их копилочку
напряженно работают...лдпр...