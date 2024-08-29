Зарплата заграничных дистанционщиков-нерезидентов облагается российским НДФЛ

Вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей, совершение действия за пределами РФ для целей НДФЛ относится к доходам, полученным от источников за пределами РФ и не облагается НДФЛ у нерезидентов. Но есть исключения.

Если работа за границей – дистанционная, то доход считается от источника в РФ и облагается НДФЛ. Речь идет о дистанционке, которая регулируется главой 49.1 ТК.

Если идет выплата заграничному нерезиденту по иному договору (не в рамках гл. 49.1 ТК), то это будет доход от источников не в РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.07.2024 № 03-04-05/61940.