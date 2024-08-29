Зарплата заграничных дистанционщиков-нерезидентов облагается российским НДФЛ

Если работа за границей – дистанционная, то доход считается от источника в РФ и облагается НДФЛ. Речь идет о дистанционке, которая регулируется главой 49.1 ТК.
Если идет выплата заграничному нерезиденту по иному договору (не в рамках гл. 49.1 ТК), то это будет доход от источников не в РФ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.07.2024 № 03-04-05/61940.
Правильно считать НДФЛ научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате на 2025 год. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо
28 600 рублей. Старт потока — 1 сентября.
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