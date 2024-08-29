Эффективность проверок при риск-ориентированном подходе достигла 90%

К концу года количество индикаторов проверок может превысить 500. Минтруд добавит новые основания для проверки работодателей. Они будут связаны с подменой трудовых отношений договорами с самозанятыми.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что эффективность проверок по индикаторам риска достигла 90%. Минтруд разработал новые индикаторы риска, которые прошли согласование.

Сейчас в сфере трудовых отношений и охраны труда есть шесть индикаторов риска: три из них связаны с возможными нарушениями требований охраны труда и три — с возможными нарушениями в части оплаты труда. Об этом пишут «Известия».

«В соответствии с планом разработка новых индикаторов продолжается. В том числе обсуждаются варианты, связанные с выплатой зарплаты ниже МРОТ, подменой трудовых отношений договорами с самозанятыми и необоснованным снижением заработной платы медицинским работникам», — сказали в министерстве.

«Умные» проверки подтверждают большинство признаков нарушений на рынке труда. Впоследствии работодатели их устраняют. Благодаря срабатыванию индикаторов, были восстановлены трудовые права 14 тыс. сотрудников. Инспекторы провели оценку 8 тыс. рабочих мест.

В 2024 году Минэкономразвития согласовало свыше 80 новых индикаторов риска, к концу года их число может превысить 500.

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