Счетная палата не против поднять штрафы за неуведомление о начале ведения бизнеса

Компании заплатят до 48 тысяч рублей, если не передадут в Роспотребнадзор информацию о ведении предпринимательской деятельности.

Счетная плата поддержала законопроект Роспотребнадзора об увеличении размера штрафов за неуведомление о начале предпринимательской деятельности.

Штрафы для должностных лиц и ИП вырастут с 3-5 тыс. рублей до 7-12 тыс. Для юридических лиц — с 10-20 тыс. до 24-48 тыс. рублей.

Таким же будет наказание за предоставление недостоверных сведений о предпринимательской деятельности.

Срок давности увеличат с трех до шести месяцев.

Предприниматели не передавали информацию в Роспотребнадзор, опасаясь проверок. Им проще заплатить небольшой штраф, чем создать себе дополнительную работу. Об этом «Известиям» рассказал руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП» Сергей Елин.

«Для достижения максимального эффекта необходимо не только ужесточать санкции, но и упрощать процедуры уведомления, повышать осведомленность предпринимателей о своих обязанностях и создавать благоприятную среду для ведения легального бизнеса», — сказал управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

Поправки начали разрабатывать после массовых отравлений покупателей готовой еды от «Кухни на районе». В 11 регионах от ботулизма пострадало 417 человек.