👤 Минюст введет уголовную ответственность за регистрацию ИП через подставных лиц. Комментарий юриста по ответственности руководителей

За регистрацию ИП на подставных лиц будут наказывать так же, как и за незаконное образование юридического лица.

В Минюсте предложили ввести уголовную ответственность за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Об этом сказано в проекте на портале нормативных правовых актов.

Сейчас в УК есть наказание только за незаконное образование компаний. Поэтому для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и ведения нелегальной деятельности нарушители регистрируют ИП на подставных лиц. При расследовании таких дел сложно установить организаторов преступления, вся вина ложится на подставное лицо.

«Такое законодательное решение позволит повысить выявляемость, раскрываемость и эффективность расследования как преступлений, предусмотренных статьями 173.1 УК, совершенных организаторами, так и иных преступлений, связанных с ними», — сказано в пояснительной записке.

Минюст считает, что действия, направленные на незаконное получение статуса ИП, обладают такой же общественной опасностью, как и незаконное образование юридического лица.

В период с 2019 по 2023 годы в среднем каждый год регистрировалось больше 1 039 558 субъектов предпринимательской деятельности, из которых индивидуальные предприниматели составляли 78,3%, а юридические лица – 21,7%.

Специально для «Клерка» комментирует Александр Малютин, юрист по банкротству и ответственности руководителей:

«Фактически данная поправка заполняет пробел, когда за незаконное образование юрлица ответственность есть, а за образование ИП нет. При это, проводить фиктивные сделки можно и за счет использования ИП. Один из частых примеров — дробление бизнеса, когда реальный бенефициар бизнеса создает группу ИП через своих своих знакомых. Часть сделок проводит через них, но при этом знакомые самостоятельно бизнес не ведут.

Не знаю насчет того, поможет ли это эффективности раскрытия подобных преступлений, но именно ответственность усилит. Следовательно, можно предположить, что кого-то это остановит от желания создать схему уклонения от налогов».