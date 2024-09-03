Долги по кредитным картам достигли рекордных 5 трлн рублей

Жители страны начали доходы отправлять на вклад, а на расходы брать средства с кредитных карт, пользуясь беспроцентным грейс-периодом.

В июле 2024 года долги россиян по кредитным картам увеличились в полтора раза — до рекордных 5 трлн рублей.

Средний чек по кредиткам за год вырос на 15% — до максимальных 113 тыс. рублей. Причина популярности кредитных карт в росте потребительского спроса, а также увеличении зарплат. Клиентам кажется, что они смогут без проблем закрыть долги. Об этом пишут «Известия».

«В первой половине года наблюдалась достаточно высокая потребительская активность. Причины — высокие инфляционные ожидания населения, рост зарплат. Увеличение портфеля кредиток в таких условиях выглядит вполне закономерным», — сказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Кроме того, спрос на кредитные карты подскочил на фоне высоких ставок по потребительским займам. Полная стоимость кредита в среднем составляет от 23% до 40%.

Набирает популярность схема, когда клиенты доходы переводят на вклад под высокие проценты, а на расходы берут средства с кредитки. Банки предоставляют грейс-периоды, во время которых проценты не начисляются. В среднем это 50-100 дней.

В такой схеме Центробанк видит риски, поскольку клиенты рискуют сформировать задолженность под высокие проценты.

По итогам восьми месяцев 2024 года портфель кредитных карт вырос до 840 млрд рублей, а займов наличными на 683 млрд.