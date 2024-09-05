Каждый месяц в госзакупках участвует 9 тысяч новых поставщиков

В Едином реестре участников госзакупок появилось больше 8,8 тысяч новых пользователей. Особый интерес к тендерам проявляют представители МСП, самозанятые и индивидуальные предприниматели из сферы строительства и оптовой торговли.

За первые шесть месяцев 2024 года выросло число поставщиков, которые участвуют в госзакупках. Каждый месяц прибавляется более 9 тыс. компаний. В основном это представители малого и среднего бизнеса, ИП и самозанятые.

В июле 2024 года в Едином реестре участников госзакупок зарегистрировалось 8,8 тыс. новых аккаунтов, что на 6,2% больше, чем в 2023 году. Об этом сказано в исследовании команды медиа Бизнес-секреты и аналитического проекта Т-Data. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Средняя сумма госконтракта в июле 2024 года составила 221,6 тыс. рублей. Самый высокий показатель был в конце декабря 2023 года — 251,3 тыс.

«Доля малого и среднего бизнеса в госзакупках каждый год будет только расти. Для этого есть все условия: государство поддерживает предпринимателей и создает новые инструменты для вовлечения участников в рынок госзаказа», — сказала руководитель сегмента госзакупок Т-Бизнеса Екатерина Логинова.

В закупках, которые превышают 1 млн рублей, средняя стоимость тендера в июле составила 9,8 млн. Показатель упал на 32,1% по сравнению с результатами прошлого года. Такую тенденцию объясняют длительным временным циклом капиталоемких контрактов. Например, связанных со строительством.

Бизнес-клиенты Т-Банка в июле открыли на 32,8% больше специальных счетов для участия в электронных закупках. В основном это делали предприниматели из сферы строительства и оптовой торговли.

По 44-ФЗ клиенты банка заключили на 11,3% больше контрактов. Средняя сумма тендеров достигла максимального значения в середине 2023 года, затем произошло снижение, а в первом квартале 2024 года — активный рост.