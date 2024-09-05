Сотруднику-нерезиденту не положен стандартный вычет по НДФЛ

Если сотрудник – нерезидент РФ, его зарплата облагается НДФЛ по ставке 30%. И вычеты, в том числе стандартные, ему не положены.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.06.2024 № 03-04-05/58508.

Вычеты по НДФЛ применяют к основной налоговой базе.

Про налоговые базы по НДФЛ, в том числе основную, мы рассказывали здесь.

Какие налоговые базы по НДФЛ будут в 2025 году, мы разбирали здесь.

Зарплата, облагаемая по ставке 13% и 15% – это основная налоговая база. А зарплата по ставке 30% – это не основная база.

Поэтому вычеты по НДФЛ нерезидентам с доходом по ставке 30% не предоставляют.