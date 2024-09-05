Сотруднику-нерезиденту не положен стандартный вычет по НДФЛ

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.06.2024 № 03-04-05/58508.
Вычеты по НДФЛ применяют к основной налоговой базе.
Про налоговые базы по НДФЛ, в том числе основную, мы рассказывали здесь.
Какие налоговые базы по НДФЛ будут в 2025 году, мы разбирали здесь.
Зарплата, облагаемая по ставке 13% и 15% – это основная налоговая база. А зарплата по ставке 30% – это не основная база.
Поэтому вычеты по НДФЛ нерезидентам с доходом по ставке 30% не предоставляют.
Подробнее о том, как изменится стандартный налоговый вычет по НДФЛ с учетом налоговой реформы-2025, расскажем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ, страховым взносам и зарплате. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо
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