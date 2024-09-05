Генпрокурор хочет дать бизнесу амнистию за срыв госзаказа

Многие поставщики с «безупречной репутацией» оказались в реестре по причинам, которые от них напрямую не зависят.

Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил не вносить в реестр недобросовестных поставщиков компании, которые не выполнили госзаказ из-за внешних причин. К таким относится нарушение цепочки поставок товара из-за рубежа.

«По отношению к ним следовало обеспечить более взвешенный подход. Теперь исправить ситуацию возможно путем, условно говоря, объявления амнистии для включенных в реестр организаций. Я поручил подготовить необходимые предложения в правительство, которые позволят пересмотреть ранее принятые антимонопольными органами решения», — сказал Игорь Краснов.

Генпрокурор просит выработать объективные критерии оценки непреднамеренности нарушений обязательств по госконтрактам.

Сейчас в реестр недобросовестных поставщиков может попасть компания, которая нарушила условия контракта и не выполнила обязательства по ним. Организации из этого списка не могут участвовать в госзакупках в течение двух лет.