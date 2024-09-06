Иногда с продажи нежилого помещения надо платить НДФЛ при любом сроке владения

При продаже имущества, которым владели более минимального срока (5 лет или 3 года), не возникает дохода, облагаемого НДФЛ.

Но это правило про минимальный срок не работает, если речь идет о продаже нежилого помещения, непосредственно используемого в предпринимательской деятельности.

И неважно, кто использовал это помещение в целях бизнеса. Даже если его использовали в предпринимательской деятельности не вы, а иные лица, доход для НДФЛ будет при любом сроке владения.

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.06.2024 № 03-04-05/56210.

Если же нежилое помещение продает действующий ИП в рамках предпринимательской деятельности, то доход облагается налогом по той системе налогообложения, которую применяет ИП.