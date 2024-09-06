Скоро выйдет нормативка по применению федерального инвествычета по налогу на прибыль

С 2025 года вводится федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Поправки в НК уже внесены. Но нужно еще постановление Правительства. Его уже разрабатывают.

Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) может составить до 50% от стоимости ОС и НМА или расходов на их модернизацию.

При этом правительство должно установить: категории налогоплательщиков, которые могут применять ФИНВ;

категории объектов ОС и НМА, к которым применяется ФИНВ;

характеристики группы, в которую входят налогоплательщики;

порядок и условия применения ФИНВ;

порядок определения величины ФИНВ.

Проект такого постановления сейчас прорабатывают в Минэкономразвития.

Об этом сообщает Минфин в письме от 27.07.2024 № 03-03-05/70335.

Кстати, уже готов проект новой декларации по налогу на прибыль, в которой можно будет отражать ФИНВ.

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