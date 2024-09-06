Скоро выйдет нормативка по применению федерального инвествычета по налогу на прибыль

Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) может составить до 50% от стоимости ОС и НМА или расходов на их модернизацию.
При этом правительство должно установить:
категории налогоплательщиков, которые могут применять ФИНВ;
категории объектов ОС и НМА, к которым применяется ФИНВ;
характеристики группы, в которую входят налогоплательщики;
порядок и условия применения ФИНВ;
порядок определения величины ФИНВ.
Проект такого постановления сейчас прорабатывают в Минэкономразвития.
Об этом сообщает Минфин в письме от 27.07.2024 № 03-03-05/70335.
Кстати, уже готов проект новой декларации по налогу на прибыль, в которой можно будет отражать ФИНВ.
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