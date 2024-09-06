Есть сроки, когда физлица должны отчитаться о продаже недвижимости

Сделки, которые связаны с продажей недвижимости, облагаются НДФЛ. Уплатить налог должен продавец-собственник жилья, земельных участков, а также нежилых помещений.
Сумма налога зависит от стоимости проданного имущества.
От уплаты НДФЛ освобождены продавцы, имущество которых находилось в собственности не менее установленного минимального срока. По общему правилу это 5 лет.
Минимальный срок владения недвижимостью составляет 3 года, если:
недвижимость получена по наследству или договору дарения от члена семьи или близкого родственника;
получена в результате приватизации;
по договору ренты;
продаваемая квартира — единственное жилье.
Для единственного жилья условие такое: на момент продажи в собственности нет другого жилья. Исключение – жилье, купленное за 90 дней до продажи.
Семьи с двумя и более детьми могут продать квартиру при любом сроке владения и не платить НДФЛ.
Если недвижимость не попадает ни под одно из условий для освобождения от налогообложения, нужно подать в ФНС декларацию по форме 3-НДФЛ в срок до 30 апреля следующего года.
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Срок владения недвижимым имуществом и НДФЛ.
Освобождение от подачи декларации и от уплаты налога с дохода от продажи объекта недвижимости.
Имущественный вычет и на что еще можно уменьшить налог.
Сроки подачи 3-НДФЛ.
Топ ошибок, приводящих к доначислениям налогов.
Что нужно успеть сделать до 31.12.2024, чтобы не упустить выгоду.
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