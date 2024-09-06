Есть сроки, когда физлица должны отчитаться о продаже недвижимости

При продаже недвижимости возникает множество вопросов: надо сдавать 3-НДФЛ или нет, влияет ли срок владения недвижимостью на освобождение от налогообложения.

Сделки, которые связаны с продажей недвижимости, облагаются НДФЛ. Уплатить налог должен продавец-собственник жилья, земельных участков, а также нежилых помещений.

Сумма налога зависит от стоимости проданного имущества.

От уплаты НДФЛ освобождены продавцы, имущество которых находилось в собственности не менее установленного минимального срока. По общему правилу это 5 лет.

Минимальный срок владения недвижимостью составляет 3 года, если:

недвижимость получена по наследству или договору дарения от члена семьи или близкого родственника;

получена в результате приватизации;

по договору ренты;

продаваемая квартира — единственное жилье.

Для единственного жилья условие такое: на момент продажи в собственности нет другого жилья. Исключение – жилье, купленное за 90 дней до продажи.

Семьи с двумя и более детьми могут продать квартиру при любом сроке владения и не платить НДФЛ.

Если недвижимость не попадает ни под одно из условий для освобождения от налогообложения, нужно подать в ФНС декларацию по форме 3-НДФЛ в срок до 30 апреля следующего года.

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Срок владения недвижимым имуществом и НДФЛ.

Освобождение от подачи декларации и от уплаты налога с дохода от продажи объекта недвижимости.

Имущественный вычет и на что еще можно уменьшить налог.

Сроки подачи 3-НДФЛ.

Топ ошибок, приводящих к доначислениям налогов.

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