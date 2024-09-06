Кибермошенники украли больше 350 млрд рублей

С начала года ущерб от 577 тысяч преступлений в сфере IT составил 99 млрд рублей.

За три года мошенники похитили у жителей РФ больше 350 млрд рублей, все средства вывели за границу.

С 2022 по август 2024 года произошло 1,5 млн киберпреступлений. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов в рамках Восточного экономического форума.

«Вчера представитель Сбербанка называл цифру в 250 млрд за один, но это с учетом латентной преступности, поэтому она может быть выше. Это прогнозная цифра. Официально зарегистрировано 350 млрд рублей, это государственная статистика», — сказал Филиппов.

За семь месяцев 2024 года ущерб от преступлений в сфере IT составил 99 млрд рублей, а за весь 2023 год — 156 млрд.

С начала 2024 года официально зарегистрировано 577 тыс. IT-преступлений, из них на мошенничество и хищения пришлось 437 тыс. инцидентов.

Недавно мы писали, что для борьбы с мошенниками банки будут на два дня блокировать подозрительные денежные переводы.