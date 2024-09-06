Минцифры выберет особо значимые IT-проекты для предоставления господдержки

До 18 сентября 2024 года разработчики программного обеспечения могут подать заявку на получение гранта. Он покроет до 50% стоимости проекта.

IT-проекты, которые замещают иностранное программное обеспечение, могут получить статус особо значимых и грант до 50% от своей стоимости.

«В этом году на поддержку проектов будет направлено 6 млрд рублей. Заявки принимаются до 18 сентября», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Подать заявку могут IT-разработчики, если:

проект соответствует приоритетным направлениям;

заказчик и разработчик не аффилированы;

предлагается законченное решение, а не отдельный модуль;

на рынке нет зрелых российских аналогов;

у разработчика остаются исключительные права на решение после реализации проекта.

Также будут оценивать размер внебюджетного финансирования и пересечение с ранее одобренными особо значимыми проектами.

Чтобы подать заявку, нужно оформить запрос на сайте, заполнить описание и характеристики проекта.

Минцифры рассмотрит заявки и примет решение о назначении господдержки до 10 декабря 2024 года.