IT-компании

Минцифры выберет особо значимые IT-проекты для предоставления господдержки

До 18 сентября 2024 года разработчики программного обеспечения могут подать заявку на получение гранта. Он покроет до 50% стоимости проекта.

IT-проекты, которые замещают иностранное программное обеспечение, могут получить статус особо значимых и грант до 50% от своей стоимости.

«В этом году на поддержку проектов будет направлено 6 млрд рублей. Заявки принимаются до 18 сентября», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Подать заявку могут IT-разработчики, если:

  • проект соответствует приоритетным направлениям;

  • заказчик и разработчик не аффилированы;

  • предлагается законченное решение, а не отдельный модуль;

  • на рынке нет зрелых российских аналогов;

  • у разработчика остаются исключительные права на решение после реализации проекта.

Также будут оценивать размер внебюджетного финансирования и пересечение с ранее одобренными особо значимыми проектами.

Чтобы подать заявку, нужно оформить запрос на сайте, заполнить описание и характеристики проекта.

Минцифры рассмотрит заявки и примет решение о назначении господдержки до 10 декабря 2024 года.

Ольга Ульянова
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Приветствую вас, дорогие читатели С вами Ольга Ульянова, я занимаюсь налоговым консалтингом и аудитом. Основой этой статьи, как обычно, стала история обращения ко мне одного из клиентов.

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