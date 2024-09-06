Из-за слета с УСН контрагент может задним числом добавить НДС к цене: как быть

Компания во 2 квартале 2024 года оплатила услуги и получила документы от контрагента на УСН. Но в 3 квартале получила сюрприз — от контрагента по ЭДО пришли обновленные документы, где стоимость услуг увеличена на сумму НДС 20%. Причина -- контрагент утратил право на УСН и перешел на ОСНО.

Что делать бухгалтеру в такой ситуации, обсуждают наши подписчики в Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Автор темы просит совета у коллег: как составить официальное письмо, ссылаясь на нормы договора и законодательства, чтобы правильно решить вопрос с контрагентом.

В комментариях пользователи уточняют, был ли ранее составлен договор и есть ли допсоглашение об увеличении цены на сумму НДС. Потому как, если его не было, то контрагент неправомерно требует доплату. Нужно написать ему письмо с требованием пересмотреть документы.

Но надо иметь в виду: если поставщик согласится с данным запросом, это может повлиять на расходы по прибыли. Ведь стоимость услуг теперь будет в том числе с НДС.

Как альтернатива, предлагают принять новые документы с увеличенной стоимостью услуг и учесть НДС как вычет. Но тогда возникнет долг перед контрагентом на эти 20%.

Однако большинство участников обсуждения придерживается мнения, что данная проблема — проблема самого контрагента: нужно делать своевременные уведомления.

И в случае несогласия с перевыставлением расчетных документов по цене договора советуют обратиться в арбитражный суд.

А как поступили бы вы в такой ситуации?

Кстати, в 2025 году таких ситуаций будет немало, ведь НДС задним числом будет не только при слете с УСН на ОСНО, но и при превышении лимита доходов на УСН.