Госкомпании потратили на отечественные IT-решения больше 200 млрд рублей

Компании с государственным участием потратили на 8,7% больше денег для закупки отечественного оборудования и программного обеспечения.

За восемь месяцев 2024 года объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере IT составил 200 млрд рублей, что на 8,7% больше, чем за тот же период 2023 года.

Всего в системе торгов было размещено 55,2 тыс. закупок или на 11,5% больше, чем в 2023 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитический центр Right line.

В рамках 223-ФЗ объем закупок вырос на 9,8% — до 72,77 млрд рублей. 15,1 тыс. закупок пришлось на приобретение технического оборудования, компании потратили 39,52 млрд рублей. Программное обеспечение закупили на 33,24 млрд рублей.

Недавно мы писали, что Минцифры хочет обязать крупные компании платить сбор за использование иностранного программного обеспечения.