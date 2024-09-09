Половина россиян с пятидневной рабочей неделей мечтает о четырехдневке

В новом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы выяснили, что:

Каждый второй респондент выступает за введение 4-дневной рабочей недели и готов заменить стандартный пятидневный график на дополнительный выходной день.

Опрос проводил сервис SuperJob среди экономически активных граждан России.

Против введения 4-дневной рабочей недели выступают 30% опрошенных. Основная причина их беспокойства — опасения о возможном снижении зарплат. Они считают, что при сокращении рабочей недели зарплата может упасть до уровня, соответствующего 4-дневной работе. При этом рабочая нагрузка останется прежней.

70% уверены, что смогут справляться со всеми своими задачами за 4 дня, но только при условии увеличения рабочего времени свыше 8 часов в день.

Наиболее активными сторонниками сокращения рабочих дней стали респонденты младше 34 лет — 65%. Меньше всего поддержки — среди старшей возрастной группы: каждый третий респондент старше 45 лет считает, что выполнить все необходимые задачи за 4 дня невозможно.

При введении 4-дневной рабочей недели планы опрошенных на освободившийся день выглядят следующим образом:

26% проведут его с семьей и детьми;

22% используют для отдыха;

16% планируют заниматься подработкой;

13% намерены заниматься домашними делами;

11% самообразованием;

9% личными делами;

8% планируют посвятить день активному отдыху, хобби или прогулкам.

Сравнение с предыдущими исследованиями показывает рост уверенности россиян в своей способности справляться с работой в 4-дневном графике: 71% сейчас против 64% в июле 2023 года.