Половина россиян с пятидневной рабочей неделей мечтает о четырехдневке

В новом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы выяснили, что:
Каждый второй респондент выступает за введение 4-дневной рабочей недели и готов заменить стандартный пятидневный график на дополнительный выходной день.
Опрос проводил сервис SuperJob среди экономически активных граждан России.
Против введения 4-дневной рабочей недели выступают 30% опрошенных. Основная причина их беспокойства — опасения о возможном снижении зарплат. Они считают, что при сокращении рабочей недели зарплата может упасть до уровня, соответствующего 4-дневной работе. При этом рабочая нагрузка останется прежней.
70% уверены, что смогут справляться со всеми своими задачами за 4 дня, но только при условии увеличения рабочего времени свыше 8 часов в день.
Наиболее активными сторонниками сокращения рабочих дней стали респонденты младше 34 лет — 65%.
Меньше всего поддержки — среди старшей возрастной группы: каждый третий респондент старше 45 лет считает, что выполнить все необходимые задачи за 4 дня невозможно.
При введении 4-дневной рабочей недели планы опрошенных на освободившийся день выглядят следующим образом:
26% проведут его с семьей и детьми;
22% используют для отдыха;
16% планируют заниматься подработкой;
13% намерены заниматься домашними делами;
11% самообразованием;
9% личными делами;
8% планируют посвятить день активному отдыху, хобби или прогулкам.
Сравнение с предыдущими исследованиями показывает рост уверенности россиян в своей способности справляться с работой в 4-дневном графике: 71% сейчас против 64% в июле 2023 года.
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