Как доказать налоговикам должную осмотрительность компании при выборе контрагентов

Чтобы избежать доначислений по НДС, нужно доказать, что вычеты получены законно, а все контрагенты были проверены еще до работы с ними.

С связи с налоговой реформой-2025 сотрудники ФНС ужесточат контроль для бизнеса на УСН и компаний, в работе которых есть признаки незаконного дробления и разрывы по НДС.

Инспекторы будут проверять цепочки контрагентов и запрашивать дополнительную информацию, если:

контрагент не находится по адресу регистрации;

в отношении партнера есть запись в ЕГРЮЛ о недостоверности;

по сделке не осуществлялись взаиморасчеты;

нет транспортных документов;

контрагент зарегистрирован незадолго до сделки или был исключен из реестра, ликвидирован;

у компании низкая налоговая нагрузка.

Чтобы защитить бизнес от доначислений по НДС нужно доказать должную осмотрительности при выборе контрагентов. Для этого следует приготовить следующие документы:

внутренний регламент проверки контрагентов;

досье на контрагента;

договор с контрагентом (без признаков фиктивности, с подлинными подписями);

первичную документация (с подлинными подписями, соответствующая обычаям делового оборота).

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