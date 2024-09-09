Как доказать налоговикам должную осмотрительность компании при выборе контрагентов

С связи с налоговой реформой-2025 сотрудники ФНС ужесточат контроль для бизнеса на УСН и компаний, в работе которых есть признаки незаконного дробления и разрывы по НДС.
Инспекторы будут проверять цепочки контрагентов и запрашивать дополнительную информацию, если:
контрагент не находится по адресу регистрации;
в отношении партнера есть запись в ЕГРЮЛ о недостоверности;
по сделке не осуществлялись взаиморасчеты;
нет транспортных документов;
контрагент зарегистрирован незадолго до сделки или был исключен из реестра, ликвидирован;
у компании низкая налоговая нагрузка.
Чтобы защитить бизнес от доначислений по НДС нужно доказать должную осмотрительности при выборе контрагентов. Для этого следует приготовить следующие документы:
внутренний регламент проверки контрагентов;
досье на контрагента;
договор с контрагентом (без признаков фиктивности, с подлинными подписями);
первичную документация (с подлинными подписями, соответствующая обычаям делового оборота).
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