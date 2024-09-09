Рекрутеры становятся более лояльными к кандидатам с частыми сменами работы

Обстановка на рынке труда в 2024 году уникальна: уровень безработицы в июле достиг рекордно низких 2,4%, и большинство соискателей в настоящее время — это работающие люди, а не безработные.
Работодатели снижают жесткие барьеры в найме: число рекрутеров, которые настороженно относятся к кандидатам с частыми сменами работы (чаще одного раза в год), уменьшилось с 42% до 37% за три года.
Тем временем, и сами соискатели тоже меняют свои взгляды на смену работы. Если в 2021 году лишь 19% считали, что работу следует менять как можно реже, то сегодня этот показатель снизился до 15%.
Кладовщики (66%), врачи (64%), а также секретари и операторы кол-центров (по 63%) чаще всего утверждают, что работу следует менять в зависимости от ситуации.
В то же время, охранники (43%) высказывают мнение о том, что менять работодателя следует как можно реже.
Каждый пятый снабженец и сисадмин считает, что смена работы раз в три года — оптимальный вариант. Также около 18% программистов и 16% маркетологов придерживаются аналогичной точки зрения.
Таким образом, подход к смене работы варьируется в зависимости от профессиональной группы, что отражает различные приоритеты и условия труда в этих сферах.
Опрос проводился сервисом SuperJob, охватывая менеджеров по персоналу и специалистов по подбору кадров.
Комментарии1
Ну т.е., проще говоря, берут всех, не роются.