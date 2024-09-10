С 1 марта 2025 будут новые правила применения онлайн-касс

Управляющие рынками компании должны вести мониторинг ККТ арендаторов торговых мест. Иначе будет предупреждение и штраф до 300 тысяч рублей.

1 марта 2025 года вступают в силу новые правила взаимодействия арендаторов и управляющих рынками компаний (УРК).

При заключении договора об аренде торгового места арендодатели должны представить в ФНС документальное подтверждение наличия контрольно-кассовой техники.

УРК каждый месяц обязаны проверять наличие зарегистрированных кассовых аппаратов во всех торговых точках.

«В случае выявления у арендатора нарушения порядка применения ККТ УРК будет направлять арендатору уведомление о необходимости устранения таких нарушений. Если в течение 15 рабочих дней арендатор не устранит их, то УРК разрывает договор аренды», — сказано на сайте ФНС.

Если новые условия не будут соблюдены, то УК рынка получат предупреждение или административный штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей. Должные лица оштрафуют на сумму от 40 до 50 тыс. рублей.

В случае повторных нарушений должностные лица заплатят от 50 до 80 тыс. рублей, а юрлица — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Организовать мониторинг применения ККТ арендаторами управляющие компании могут с помощью сервиса «Сведения о рынках и арендаторах», который есть в личном кабинете на сайте ФНС.

Ранее мы сообщали, что для УК розничного рынка введены штрафы за нарушения кассового режима.