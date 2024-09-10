При продаже унаследованной квартиры можно учесть чужие расходы на ее покупку

Но налоговую базу по НДФЛ можно уменьшить на имущественный вычет в размере 1 млн рублей.
Кроме того, если наследство получено от близкого родственника или члена семьи, то вместо имущественного вычета можно учесть расходы наследодателя на покупку этой квартиры.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.02.2024 № 03-04-05/16423.
Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.
Пример
Человеку от родителей досталась квартира, которую он продал через год после их смерти за 4 млн рублей.
Родителям эта квартира досталась не бесплатно, они ее покупали за 3 млн рублей.
Таким образом, НДФЛ с дохода от продажи этой квартиры составит: (4 млн – 3 млн) х 13% = 130 тыс. рублей.
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