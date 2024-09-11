Казахстанский НДС, уплаченный российской фирмой, можно включить в расходы

В НК нет запрета на учет в расходах при ОСНО иностранных налогов.

При покупке услуг у контрагента из страны ЕАЭС в части НДС надо ориентироваться на приложение № 18 (протокол) к договору о ЕАЭС от 29.05.2014.

Там есть перечень услуг, по которым местом реализации считается страна покупателя. Это в том числе юридические, бухгалтерские услуги, разработка ПО.

Если услуга, которую оказывает фирма из Казахстана, не входит в этот перечень, то местом реализации будет страна исполнителя, то есть Казахстан. Соответственно, НДС будет в Казахстане.

Но этот уплаченный по законодательству Казахстана НДС российская компания может включить в расходы по налогу на прибыль.

Но основанием для учета расходов будет не подп. 1 п.1 ст. 264 НК (налоги и сборы), так как это не российский налог.

Основание – подп. 49 п. 1 ст. 264 НК – прочие расходы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.07.2024 № 03-07-13/1/68742.