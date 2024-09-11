🙏 Для бизнеса на УСН с доходами до 60 млн могут отменить счета-фактуры

Этой осенью Госдума планирует рассмотреть изменения, которые позволят предпринимателям на УСН с доходом до 60 млн рублей не применять счета-фактуры.

С 2025 года бизнес на УСН, чей годовой доход превышает 60 млн, должен платить НДС. Уровень дохода таких компаний налоговики будут контролировать, как и сейчас, — по УСН-декларациям и кКУДиР.

Если освобожденным от уплаты НДС компаниям придется вести еще и книги продаж, то эти регистры будут дублировать данные КУДиР, а бизнесу придется делать двойную работу. Но когда отменят потребность в книге продаж, то и счета-фактуры с пометкой «без НДС» выставлять будет не нужно.

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