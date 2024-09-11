Сколько стоит бухгалтер, ведущий зарплатный учет у ИП с 30-ю работниками: мнения разделились

В чате нашего Тelegram-канала «Красный уголок бухгалтера» обсуждают стоимость ведения зарплатного учета для ИП с 30-ю работниками.
Некоторые озвучивают сумму в 90 тысяч рублей, на что пользователь Ольга отвечает, что это завышенная стоимость, и сама предлагает свои услуги за 35 тысяч.
Дискуссия разрастается: бухгалтеры предлагают разные цифры и делятся мнениями о сложности работы бухгалтера и своей самооценке.
В беседе бухгалтеры выражают недовольство тем, что коллеги занижают стоимость своих услуг. Это, по их мнению, приводит к демпингу на рынке.
Оксана уточняет, что в ее регионе 90 тысяч может быть слишком много для такой работы.
Юлия и другие подчеркивают, что большинство ИП не готовы платить эти деньги, и обсуждают, какова реальная ситуация с оплатой труда бухгалтеров.
Светлана напоминает о стоимости аутсорсинговых услуг, которые могут быть даже ниже рыночных предложений.
В завершении Ольга упоминает необходимость создания профсоюза для поддержки бухгалтеров и защиты их интересов, что вызывает отклик у остальных.
Подчеркивается важность гуманизации профессии бухгалтера и справедливой оценки их работы в условиях конкуренции.
Комментарии1
Работа бухгалтера часто обесценивается. Виноваты не только аутсорсеры (по сути те же бухгалтеры), но и автоматизация. Предприниматель не понимает, какую ценность несут услуги бухгалтера, ведь там "только кнопочки нажимать". Стоит наверное задуматься над правильной презентацией своих услуг в том числе