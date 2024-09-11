Сколько стоит бухгалтер, ведущий зарплатный учет у ИП с 30-ю работниками: мнения разделились

Стоимость бухгалтерских услуг и размер оплата труда бухгалтера зависят от ситуации на рынке и ряда различных факторов. В том числе от региона России.

В чате нашего Тelegram-канала «Красный уголок бухгалтера» обсуждают стоимость ведения зарплатного учета для ИП с 30-ю работниками.

Некоторые озвучивают сумму в 90 тысяч рублей, на что пользователь Ольга отвечает, что это завышенная стоимость, и сама предлагает свои услуги за 35 тысяч.

Дискуссия разрастается: бухгалтеры предлагают разные цифры и делятся мнениями о сложности работы бухгалтера и своей самооценке.

В беседе бухгалтеры выражают недовольство тем, что коллеги занижают стоимость своих услуг. Это, по их мнению, приводит к демпингу на рынке.

Оксана уточняет, что в ее регионе 90 тысяч может быть слишком много для такой работы.

Юлия и другие подчеркивают, что большинство ИП не готовы платить эти деньги, и обсуждают, какова реальная ситуация с оплатой труда бухгалтеров.

Светлана напоминает о стоимости аутсорсинговых услуг, которые могут быть даже ниже рыночных предложений.

В завершении Ольга упоминает необходимость создания профсоюза для поддержки бухгалтеров и защиты их интересов, что вызывает отклик у остальных.

Подчеркивается важность гуманизации профессии бухгалтера и справедливой оценки их работы в условиях конкуренции.