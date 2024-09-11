Долги по договорам аренды будут взыскивать через нотариуса

Судебные приставы смогут взыскать с просроченные платежи по аренде участков в государственной или муниципальной собственности без решения суда.

В Госдуму внесли законопроект, по которому задолженность по договорам аренды публичных участков будут взыскивать в бесспорном порядке по исполнительной надписи нотариуса.

Также проект предлагает создать реестр землепользования для оформления прав на публичные земельные участки в беззаявительном порядке. В эксперименте будут участвовать объекты, которые находятся на территории Москвы.

В реестр будет вносить информацию о регистрации права собственности на недвижимость, после чего плата за пользованием участком будут начислять в автоматическом режиме.

«Законопроектом предлагается закрепить механизм взыскания земельных платежей, который позволит судебным приставам взыскивать платежи за землю без судебного решения», — сказано в пояснительной записке.

Если плата за пользование недвижимостью не будет поступать в установленный срок, власти Москвы обратятся к нотариусу за проставлением исполнительной надписи. По этому документу можно провести взыскание платежей в бесспорном порядке.

Такой же механизм будет действовать по договорам аренды земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.