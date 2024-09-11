Роструд: сотрудник обязан подключиться к общему чату в мессенджерах, если это предусмотрено распорядком

Если в локальном нормативном акте работодателя указано, что работник должен использовать служебный чат, сотрудник не вправе отказаться от этого.

Специалисты Роструда уточнили, может ли сотрудник не вступать в рабочие чаты в мессенджерах, чтобы не отвлекаться на сообщения, которые не имеют отношения к его работе.

«Полагаем, что работодатель вправе исключительно в рамках исполнения трудовой функции работника обязать его использовать служебный чат в мессенджере, если такая обязанность установлена в правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных актах работодателя», — сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

Правила внутреннего распорядка определяют порядок приема и увольнения сотрудников, основные права и обязанности сторон, режим работы и отдыха, поощрения и взыскания, а также иные особенности трудовых отношений.

Если в документах работодатель указал обязательное использование служебных чатов, то сотрудник не может по своему желанию выйти из них.